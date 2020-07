Prime Kapital a lansat pe 17 iunie, odata cu proiecția de la Roman Value Centre, prima rețea de cinematografe in aer liber din Romania. Proiectul este unul unic in țara și este funcțional deja in parcarile a 5 centre comerciale din portofoliul companiei : DN1 Value Centre, Militari Shopping, Zalau Value Centre, Roman Value Centre și Baia Mare Value Centre. O a șasea locație urmeaza sa intre in circuit odata cu deschiderea Dambovița Mall, in Targoviște, pe care grupul o va inaugura in luna august a acestui an. Prime Kapital dorește sa ofere clienților sai o alternativa de petrecere a timpului liber…