Primăvara vine cu ploie. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Astfel, potrivit meteorologilor, pana pe 3 aprilie va fi in general mai cald decat ar fi normal și se vor inregistra destul de multe precipitații. Prognoza meteo pentru saptamana 6 – 13 martie In acest interval, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in extremitatea de sud și de sudest a țarii. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice, nordvestice și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

