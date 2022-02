Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spera ca la inceputul lunii martie Guvernul sa aiba pus la punct „un mix de masuri” care sa vizeze reducerea inflației, astfel incat procentul acesteia sa nu ajunga la doua cifre, așa cum prognozeaza BNR.

- ”Suntem in discutie, in doua saptamani, eu cred, cel tarziu, vom veni cu un plan de masuri la nivel de Executiv, a ramas sa ne vedem si saptamana viitoare. Sunt o serie de solutii pe masa, sa stiti, nu va dau niciun exemplu. Eu va spun doar atata, ca fac absolut tot ce tine de Ministerul de Finante…

- Vin vești ingrijoratoare de la Banca Naționala a Romaniei (BNR), in raportul privind inflația, publicat vineri, 11 februarie. Romanii afla ca scumpirile alimentelor se vor apropia de 12% in primul trimestru al anului. Iar BNR – instituția in fruntea careia se afla guvernatorul Mugur Isarescu – anunța…

- Creșterea prețurilor se va accelera. Banca Naționala a Romaniei (BNR) se așteapta ca inflația sa treaca de 11% in perioada aprilie-iunie, adica dupa expirarea masurilor de plafonare și compensare a facturilor la gaze și energie electrica. Scumpirile vor continua și in primele luni de vara, perioada…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeza creditele contractate inainte de luna mai 2019, a ajuns joi la 3,53%, in urcare fața de nivelul de 3,29%, inregistrat miercuri, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) și citate de catre Ziarul Financiar.Creșterea…

- ​Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a demis pe seful agentiei nationale de statistica, potrivit unui decret publicat sâmbata, dupa publicarea datelor anuale ale inflatiei, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Seful Oficiului national de statistica, Sait Erdal Dincer, a fost criticat dupa…

- „E foarte probabil sa vedem o oarecare crestere, e posibil acest lucru. Clar ca e posibil sa avem o crestere. Acum, cum va fi aceasta crestere, ce va impune aceasta crestere...Daca vedem ca aceasta crestere impune niste masuri suplimentare, o sa se discute la nivelul CNSU-ului, cu Ministerul Sanatatii,…