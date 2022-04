Primăvara începe cu lucrări de reparație pe strada 31 august Primavara incepe cu lucrari de reparație pe strada 31 august 1989. Una din cele mai deteriorate strazi din centrul capitalei care nu a mai fost reparata de cind a fost construita a intrat de astazi in reabilitare. Lungimea totala a strazii este de 3 km și se va lucra pe porțiuni. Actualmente se lucreaza la decaparea asfaltului degradat in perimetrul str. P. Movila – S. Lazo. Lucrarile de rep Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 6 aprilie 2022, in jurul orei 08:30, demareaza lucrarile de modernizare a sistemului rutier pe strada Morii, segmentul de drum cuprins intre sensul giratoriu de la Penny și intersecția cu strada Bailor. Traficul rutier va fi inchis pe intreaga perioada de executare a lucrarilor. Penitenciarul…

- USR Turda a reclamat și lucrarile de la strada 22 Decembrie 1989 la Inspectoratul de Stat in Construcții, considerand ca din cauza numeroaselor probleme ”strada trebuie refacuta de la 0”. USR-iștii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut miercuri o intalnire de lucru cu executivul Primariei Baia Mare și cu proiectanții care realizeaza studiul de fezabilitate pentru proiectul “Varianta de ocolire a Municipiului Baia Mare”. In cadrul intalnirii au fost prezentate cele mai…

- In parcul Dumitru Rișcanu din sectorul Rișcani al capitalei au inceput lucrarile de restaurare, relateaza Noi.md . In prima etapa sint planificate lucrari privind amenajarea parcarilor și modernizarea sistemului de iluminat public pe strada Braniștei. Acum acolo sint demontate bordurile vechi și sint…

- ︎???? ????????????????????????︎???????? ????????????????︎???????????????? ︎???? ????????????︎????︎ ????︎???????????? Pentru ca timpul o permite, echipele Electrogrup au demarat activitațile de pregatire a trotuarelor, in vederea asfaltarii. Daca, in toamna, s-a lucrat la bordurarea strazii, incepand

- Au fost demarate lucrarile de modernizare a curții interioare de pe strada Calea Victoriei 128-130. Lucrarile de modernizare fac parte din Proiectul Urban – Oprișani 3B și presupun: amenajare noi

- Lucrarile de construcție de pe strada Serghei Lazo din Capitala, acolo unde in loc de restaurarea unui monument se ridica un bloc, sunt in plin proces. Asta deși, in toamna anului trecut, Primaria a dispus sistarea acestora.

- Pe accesul de pe str. Igor Vieru 3-5, au fost montați bolarzi pentru securizarea pietonilor, la multiplele solicitari ale locatarilor din zona. Potrivit primariei, locuitorii capitalei nu se puteau deplasa din cauza parcarii abuzive a autoturismelor de-a lungul bordurilor. Lucrarile au fost parte a…