Primăvară în loc de 'gerul Bobotezei' în România: A fost cea mai caldă zi de 2 ianuarie din istoria măsurătorilor Specialistii sustin ca 2 ianuarie a fost cea mai calda zi de ianuarie din istoria masuratorilor inregistrate la 17 statii meteo din tara. La trei dintre aceste statii au fost depasite recordurile stabilite in urma cu doar o zi. Astfel, la Patarlagele s-au inregistrat 21,3 grade Celsius, transmite news.ro.

