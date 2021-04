Primăvara | Fructe de sezon de consumat pentru a ne umple de vitamine și substanțe nutritive Revenirea zilelor insorite este ocazia perfecta de a gusta fructe de sezon! Aceste alimente conțin multe oligoelemente, fibre și vitamine. La sfarșitul iernii, este important sa va refaceți rezerva de vitamine și substanțe nutritive bune pentru a stimula organismul. Fiecare nou sezon marcheaza revenirea fructelor coapte care conțin arome multiple.... The post Primavara | Fructe de sezon de consumat pentru a ne umple de vitamine și substanțe nutritive appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cat de sanatoase sunt merele? Beneficiile lor, explicate de nutriționistul Gianluca Mech Includerea merelor in dieta zilnica poate ajuta la imbunatațirea mai multor aspecte legate de sanatate. Iata in continuare cateva dintre beneficiile consumului de mere. Bogate in nutrienți „Merele sunt bogate in…

- Tot timpul suntem atenți cu fizicul nostru și urmarim de fiecare data sa aratam bine din toate punctele de vedere. Pielea e foarte importanta, iar datorita acestui aspect trebuie sa fim atenți la ce vitamine, minerale sau substanțe folosim.

- Salate de primavara proaspete și pline de nutrienți se pot prepara in diverse combinații gustoase și hranitoare, aducand organismului numeroase beneficii. Bogate in vitamine, minerale și fibre, minunatele salate de primavara sunt ideale pentru un plus de sanatate și energie. Cuprins: Salate de primavara…

- Un conducator auto cu un permis falsificat si banuit ca a consumat substante halucinogene a fost depistat de politisti in municipiul Odorheiu Secuiesc. In timpul efectuarii verificarilor, politistii au observat ca barbatul in varsta de 29 de ani avea un comportament specific persoanelor care au consumat…

- Un conducator auto cu un permis falsificat si banuit ca a consumat substante halucinogene a fost depistat de politisti in municipiul Odorheiu Secuiesc, fiindu-i intocmit dosar penal. Biroul de Presa al IPJ Harghita a informat ca, in cursul zilei de miercuri, in urma exploatarii unor date si…

- De ce este sanatos sa mananci fistic. Beneficiile lui, explicate de nutriționistul Gianluca Mech Fisticul are un gust inconfundabil, dar și un conținut extrem de bogat in substanțe nutritive esențiale pentru sanatatea organismului. In plus, nu are foarte multe calorii și poate fi consumat intr-o mulțime…

- Romanii nu vor putea alege ce vaccin fac, cel de la Pfizer sau cel de la Moderna, ci vor fi imunizați cu serul care va fi disponibil in centrele de vaccinare. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, spune ca nu exista diferențe majore intre cele doua și ca acestea…