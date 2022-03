Stiri pe aceeasi tema

- Primavara ramine doar in calendar! Meteorologii ne anunța ca avem in fața, cel puțin, doua nopți geroase cu temperaturi de cel mult -7 grade. La noapte, de exemplu, in zona de nord a țarii vom avea -12... -9 grade Celsius. In centru se vor atesta -11... -8 grade, iar la sud se vor inregistra -10...…

Meteorologii au actualizat, marți seara, prognoza pentru București. Anunța ninsori și temperaturi minime de minus 2 grade.

- Meteorologii anunța ca pana la jumatatea lunii martie, in toate regiunile țarii temperaturile vor fi peste mediile normale ale perioadei. De asemenea, nu vor fi precipitații insemnate cantitativ in urmatoarele saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca pana pe 21 februarie, valorile…

- Iarna ramane atat in calendarele romanilor, cat și in peisajul din țara. Meteorologii au transmis, vineri, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, potrivit careia temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada. Vremea in saptamana 07.02.2022 – 14.02.2022 Administratia…

- In urmatoarele patru saptamani urmeaza temperaturi oscilante. Vor fi perioade cu temperaturile mai ridicate decat cele normale, dar și mai coborate. In prognoza ANM pentru perioada 10 ianuarie - 7 februarie se anunța puține ploi și ninsori, informeaza Mediafax. Saptamana 10 – 17 ianuarieValorile…

- Nici vorba de gerul Bobotezei de altadata, chiar daca temperaturile au scazut in jumatatea nordica, in sud se vor inregistra din nou valori de primavara. Vremea se inscrie in tendințele de temperaturi neobișnuite pentru aceasta perioada. Meteorologii spun ca de la inceputul anului, in fiecare zi s-au…

- Meteorologii anunța, pentru astazi, maxime de pana la 10 grade Celsius in sudul țarii, iar noaptea, mercurul in termometre va cobori pana la -3 grade Celsius, in regiunea de nord. Marți, pe alocuri vor cadea ploi slabe.

