Primăvara aduce la Piatra Neamţ cele mai valoroase perechi de dansul sportiv din România Primavara aduce la Piatra Neamt cele mai valoroase perechi de dansul sportiv din Romania. Vom intampina acest anotimp al renasterii naturii cu un spectacol de lumini si sunet, in ritmuri de dansuri latino americane (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) si standard (vals lent, tango, vals vienez, slow fox, quick step). Gratie, energie, emotie, pasiune, daruire, iubire ... le poti gasi si trai live pe toate intr-un singur loc ... pe ringul de dans la Campionatele Nationale de la Piatra Neamt. In 29 februarie si 1 martie 2020, in cocheta si moderna Sala Polivalenta din Piatra Neamt, cele mai… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

