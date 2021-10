Stiri pe aceeasi tema

- O decizie istorica a Curtii Constitutionale poloneze, care afirma primatul dreptului polonez asupra dreptului european, a intrat in vigoare marti dupa publicarea sa in Monitorul Oficial, relateaza AFP. Aceasta decizie, emisa joi intr-un caz introdus de guvernul populist nationalist polonez,…

- O decizie istorica a Curtii Constitutionale poloneze, care afirma primatul dreptului polonez asupra dreptului european, a intrat in vigoare marti dupa publicarea sa in Monitorul Oficial, relateaza AFP.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a angajat vineri "sa faca sa fie respectate principiile fondatoare ale UE" privind primatul dreptului european si al verdictelor Curtii de Justitie, dupa o decizie rasunatoare a Curtii Constitutionale din Polonia. "Sunt profund ingrijorata…

- Hotararea celei mai inalte jurisdictii poloneze, care s-a pronuntat joi impotriva suprematiei absolute a dreptului european asupra dreptului polonez, este un ”atac impotriva Uniunii Europene”, a denuntat vineri secretarul de stat francez insarcinat cu Afaceri Europene Clement Beaune, relateaza AFP,…

- Hotararea de Guvern adoptata sambata, cu noile masuri de gestionare a pandemiei de COVID-19 la nivel național, a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Din acest moment, noile restricții intra in vigoare. DOCUMENTUL OFICIAL POATE FI CONSULTAT AICI (format PDF) Guvernul a stabilit…

- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern, iar hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul Cițu a adoptat vineri noi masuri pentru desfașurarea unor…

- Guvernul a aprobat vineri, prin hotarare de guvern, noi masuri și restricții, care vizeaza in special persoanele nevaccinate. Astfel, oficialii introduc obligativitatea prezentarii certificatului digital COVID acolo unde incidența trece de 3 la mie, dar nu depașește 6 la mie. Hotararea de guvern, care…

- Proiect. Rau-platnicii la utilitați vor putea fi debranșați și in starea de alerta! OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 urmeaza sa fie modificata, astfel incat sa…