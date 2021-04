Primarului Robert Negoiță i s-a pus pata din nou pe bordurile roșii din Sectorul 3: „Arată oribil, în viață mai și greșim” Robert Negoița a anunțat ca vrea sa schimbe din nou bordurile roșii din Sectorul 3, dupa ce au mai fost schimbate in timpul mandatelor sale de primar. „Le schimbam fiindca a fost o soluție nefericita și pentru ca arata oribil. In viața mai și greșim. Iar noi avem acum o soluție mult mai draguța și mai durabila și mai prietenoasa cu mediul. Cele vechi arata foarte rau, sunt degradate. Au vreo 7-8 ani cele vechi, totuși. Multe au fost accidentate. Ele au fost reabilitate cat au fost in garanție, apoi le-am lasat așa. Nu mai imi plac cum arata. Venim cu o noua generație”, a declarat Robert Negoița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

