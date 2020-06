Primarul capitalei Statelor Unite, Muriel Bowser a anunțat ca secțiunea din fața Casei Albe a 16th Street NW a fost redenumita “Black Lives Matter Plaza&", relateaza The Guardian.

Mulțumea adunata pe secțiunea respectiva a strazii a ovaționat momentul în care a fost instalat un indicator cu “Black Lives Matter Plz&" pe un stâlp de electricitate.







The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza&". pic.twitter.com/bbJgAYE35b