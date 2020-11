Stiri pe aceeasi tema

- In contextul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 935/05.11.2020 care interzice funcționarea piețelor agroalimentare organizate in spații inchise, Primaria Sibiu și SC Piețe SA transmit sibienilor și producatorilor ca piețele agroalimentare din Sibiu iși vor continua activitatea.

- Decizia CNSU de a inchide piețele inchise incinge spiritele. Piețarii din toata țara se revolta și spun ca masura e una nedreapta. Avand in vedere prevederile art. 7 din Hotararea CNSU nr. 52 din 05.11.2020 reprezentanții Asociației Administratorilor de Piețe din Romania solicita ca in Hotararea…

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, solicita ploieștenilor sa respecte activitațile de salubrizare urbana derulate de municipalitate in aceasta perioada. La nivelul Primariei Municipiului Ploiești s-au semnalat deja situații de reapariție a gunoaielor in zonele unde s-au realizat…

- Fostul judecator CCR Tudorel Toader a declarat joi, la Antena 3, dupa decizia Curții Constituționale privind stabilirea datei alegerilor parlamentare, ca o eventuala strategie a lui Klaus Iohannis de a amana publicarea legii in Monitorul Oficial dupa organizarea alegerilor se va lovi de un comportament…

- Ianis Hagi are un start dezamagitor de sezon. A avut o repriza slaba pentru echipa naționala, iar Mirel Radoi l-a inlocuit la pauza in partida cu Irlanda de Nord. Lucrurile stau chiar mai rau la echipa de club. Ianis a marcat un singur gol pentru Glasgow Rangers, in cele șapte partide pe care le-a jucat…

- Arborele de guma de cidru din Australia este in pericol din cauza incendiilor devastatoare de vegetație. Localnicii incearca sa-l salveze pentru rolul jucat in istorie, pentru populația de aborigeni, dar și pentru importanta economica de azi.

Un barbat a fost surprins de un mal surpat, la o adancime de 4m. Incidentul s-a produs intre Tureni și Petrești.