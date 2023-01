Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 ianuarie, edilul Oradiei a semnat in prezența ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila 6 proiecte de finanțare PNRR. Alte 6 proiecte vor primi o finanțare nerambursabila in valoare totala de peste 10 milioane de euro.

- „Cele doua obiective vor beneficia de lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii, reabilitare termica a sistemului de incalzire/sau a sistemului de furnizare a apei calde, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au realizat 2.360 de controale tematice in industria alimentara si au aplicat 155 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 1,067 milioane de lei, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Saptamana trecuta, membrii Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational ENI Romania Republica Moldova s au reunit, la Chisinau, pentru intalnirea de bilant anual al programului.Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, programul Romania Republica Moldova finanteaza 81 de proiecte,…

- Se lucreaza pe doua șantiere de investiții in infrastructura medicala din nordul județului: creșterea eficienței energetice a Spitalului Pucioasa și reabilitarea, modernizare și dotarea Ambulatoriului integrat al instituției medicale. Este Post-ul Lucrari in desfașurare la Spitalul Pucioasa, in doua…

- Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitoare la prescripția raspunderii penale va inchide peste 550 de dosare de corupție, cu un prejudiciu de 1,2 miliarde de euro, anunța Direcția Naționala Anticorupție. Valoare mitei implicate in aceste dosare depașește 150 de milioane de euro,…

- Administratia Fritz a fost criticata extrem de dur, inca de la inceput, pentru ca nu ar avea depuse proiecte europene. Virful de lance al acestor atacuri este fostul primar Nicolae Robu, care la aproape doi de la inceperea primului mandat nu avea niciun proiect scris, asa cum recunostea la vremea respectiva.…

- Au fost aprobate primele trei proiecte depuse de Primaria Municipiului Dej pentru finanțare prin PNNR. Valoarea totala nerambursabila obținuta este de peste 9,5 milioane lei (2 milioane euro). Primul proiect este „Renovare energetica moderata a cladirii publice Gradinița cu program prelungit ,,Paradisul…