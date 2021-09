Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii aprilie au fost intrunite in sedinta Consiliile de ADministratie ale societatilor Enel Energie SA si Enel Energie Muntenia SAConsiliul de Administratie al Enel Energie SA s a intrunit in data de 27 aprilie 2021 in mod legal si statutar, si a hotarat urmatoarele: Consiliul de Administratie…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care stabilește ca, in cazul neocuparii prin concurs a posturilor de directori de școli, interimarii sa nu mai fie numiți de catre inspectoratele școlare, ci de catre consiliile de administrație ale școlilor. Proiectul, inițiat de senatorii USR…

- Cum se vor desfașura orele in saptamana cand are loc și Evaluarea Naționala. Ce spune ministrul Educației Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat ca orele in ultima saptamana de școala, care se suprapune cu examenul de Evaluare Naționala se pot organiza și cu prezența fizica acolo unde este…