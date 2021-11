Dupa ce președintele Consiliului Județean, valentin Ivancea, a acuzat Primaria Bacau ca ar fi blocat lucrarile pentru extinderea și reabilitarea rețelei de apa si canal, primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu spune ca a identificat mai mulți funcționari pe care-i va trimite in fața Comisiei de Disciplina. „Investiția este intr-adevar una de maxima importanta și chiar am ramas […] Articolul Primarul Viziteu amenința cu Comisia de disciplina funcționarii care au blocat lucrarile pentru conducta de apa apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .