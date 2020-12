Primarul Vergil Chitac a solicitat revocarea Consiliului de Administratie al RAEDPP

La propunerea primarului Vergil Chitac, alesii locali vor vota rovcarea CA ului RAEDPP Presedintele Consiliului de Administratie , Sorin Lucian Ionescu a anuntat ca demisioneaza din functie In CA ul RAEDPP vor fi cooptati, supleantii Ion Damian si Ionut Fantana, urmand ca grupurile de consilieri PNL si USR PLUS sa si desemneze cate un administrator provizoriu pana la organizarea concursuluiLuni, 28 decembrie 2020 are loc sedinta Consiliului Local Municipal Constanta.Pe ordinea de zi se afla si u ...