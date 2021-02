Stiri pe aceeasi tema

- Administratorii unei aplicatii de parksharing din Romania au anutat miercuri, 3 februarie, ca lanseaza o optiune exclusiva destinata locuitorilor din ansamblurile private si rezidentiale, care vor putea sa isi distribuie locul de parcare contracost. "Lansam in premiera pentru Romania o optiune…

- Ziarul Unirea VIDEO| „A aparut primarul care minte și se tanguie in același timp”: Ce spune un cetațean despre Gabriel Pleșa și problema transportului in comun Dupa ce primarul municipiului Alba Iulia a dat publicitații un comunicat de presa in care spune ca i s-a facut plangere penala deoarece deranjeaza…

- Primarul municipiului Alba Iulia a semnat ieri contractul pentru executarea auditului pentru personalul primariei. Potrivit lui Gabriel Pleșa, pentru 120.000 de lei plus TVA, KPMG, una dintre cele mai mari firme de audit din lume, potrivit Ziarului Financiar, se va ocupa, in urmatoarele 3 luni, de auditul…

- Am trecut printr-un an 2020 extrem de greu, iar anul acesta se anunța unul complicat și cu multe provocari, cu atat mai mult cu cat efectele pandemiei nu sunt inca pe deplin cunoscute sau resimțite. Cu toate acestea, odata cu noul vaccin avem o raza de speranța și un orizont de așteptare pentru revenirea…

- Locurile de parcare disponibile in Alba Iulia sunt in continuare o problema atat pentru locuitorii acestui oraș, cat și pentru cei care il viziteaza. In acest sens, primarul Gabriel Pleșa, a dorit sa faca niște precizari. „Am trecut printr-un an 2020 extrem de greu, iar anul acesta se anunța unul complicat…

- Viziunea Alianței USR PLUS este sa construiasca, in sfarșit, o Romanie fara hoție. Fara sinecuri și fara privilegii pentru aleși. Fara imunitați și fara pensii speciale. Fara atentate la paduri și la mediul inconjurator. O Romanie administrata cu competența și cinste. O Romanie dreapta, moderna și dezvoltata.…

- Dragii mei albaiulieni, Sarbatorim, in acest an, Ziua Naționala a Romaniei in condiții stricte impuse de pandemie, insa pastram cu onoare și respect valorile naționale, in suflete și in inimi. Indiferent de vremuri, Ziua Naționala ramane ziua sfanta a tuturor romanilor, ziua in care tricolorul trebuie…