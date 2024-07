Stiri pe aceeasi tema

- Acoperirea vaccinala nu a revenit la procentele de dinaintea pandemiei, un numar suplimentar de 2,7 milioane de copii fiind inca nevaccinați, la nivel globl, transmite Organizația Națiunilor Unite, potrivit agențiilor de presa. Comparativ cu nivelul din 2019, pre-pandemic, un numar suplimentar de…

- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) a prezentat azi contractul de 640 de milioane de euro semnat in ultima zi a lunii mai, pentru finanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a Infrastructurii de apa și apa uzata in județul Bacau”. „Este un contract mamut”, a declarat Doru Constantin, managerul…

- Curtea de Apel Cluj a emis prima hotarare intr-un caz in care compania INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII, cunoscuta anterior sub numele de Mechel, a obținut victoria in prima etapa a unui litigiu impotriva autoritaților financiare din Cluj. Compania este deținuta de un grup de investitori ruși care au…

- SC CRAB SA (Compania Regionala de Apa Bacau) a inregistrat in cursul acestei seri o avarie pe conducta de transport a apei brute de la Valea Uzului, afectand furnizarea apei in municipiul Onești. Ca urmare a acestei situații, maine, sambata – 06 iulie 2024, RAJA SA va furniza apa catre oneșteni din…

- Fabrica de baterii a TESLA Energy Storage, parte a grupului cehesc TESLA, care ar fi trebuit sa fie construita la Braila, se afla in continuare in stadiul de proiect, deși construcția trebuia sa inceapa in urma cu un an. Investiția de 450 de milioane de lei (92 de milioane de euro), susținuta printr-un…

- Serviciile de informații din Romania au extins semnificativ influența lor economica in diverse domenii, printre care agricultura, construcții, IT și servicii petroliere. Aceasta influența a fost adesea facilitata prin intermediul firmelor protejate și prin accesul privilegiat la informații strategice.…

- Compania Google a fost amendata cu 482 de milioane de lire turcești, echivalentul a aproximativ 15 milioane de dolari, de catre Autoritatea pentru Concurența din Turcia, din cauza practicilor comerciale neloiale in domeniul cautarilor de hoteluri. Decizia de sancționare a fost luata de autoritatea turca…

- Meseria de șofer este una foarte cautata, insa firmele se confrunta și in acest domeniu cu o lipsa acuta de personal calificat. Din aceasta cauza, Ungaria a demarat acum un program guvernamental care ofera permime gratuite pentru doritori. Ungaria ofera permise gratuite pentru cei care vor sa imbrațișeze…