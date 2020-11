Stiri pe aceeasi tema

- Primarul unui orasel din Japonia face senzatie pe internet dupa ce s-a observat ca numele sau poate fi citit ca "Jo Baiden", adica numele castigatorului recentelor alegeri prezidentiale din SUA, in transcriere fonetica, relateaza luni agentia Kyodo. Yutaka Umeda, in varsta de 73 de ani,…

- Primarul din Sangeorz-Bai și-a pierdut mandatul, dupa ce a fost condmanat definitiv intr-un dosar penal deschis in urma cu mai mult timp. Fostul edil a ajuns in atenția publicului dupa ce s-a aflat ca și-a umilit fiica de 14 ani pe internet.

- Primarul din Sangeors-Bai, Traian Ogagau, proaspat reales, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj intr-un dosar in care a fost trimis in judecata fiindca a refuzat sa sufle in etilotest, precum și prelevarea de monstre biologice. Astfel, conform legii statutului aleșilor locali, primarii…

- PodcasturiInterviu cu Nina Costiuc Chiar daca scrisorile scrise pe hartie au fost inlocuite in mare parte de e-mailuri, posta ramane o structura importanta in viata sociala, afirma Nina Costiuc. La sate, oficiile postale nu doar receptioneaza si distribuie trimiteri postale, dar au devenit centre…

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. Guvernul anunța ca cel mai afectat sat a fost Boșcana din raionul Criuleni și Cajba din Glodeni. Prim-ministrul Ion Chicu a discutat in aceasta dimineața cu primarii acestor localitați, pentru a coordona procesul de evaluare a pagubelor și acordarii suportului din partea…

- Eugen Safta, primarul comunei Sadova, din județul Dolj, a murit in cursul acestei nopți. Edilul, care candidase din partea PMP, tocmai fusese reales pentru un nou mandat, cel de-al treilea, potrivit Digi24. Eugen Safta a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa inchiderea urnelor. Imediat, rudele…