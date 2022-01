Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat ca, in ultima zi a anului, au fost raportate 49 de noi infectari cu tulpina Omicron a virusului Covid. Acestea reprezinta mai mult de jumatate din totalul raportat pana acum in Romania. Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș" a confirmat alte 49…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, prezinta, miercuri, planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19. Specialistii estimeaza ca acesta va fi generat, in special, de catre varianta…

- “In cursul zilei de azi, 20.12.2021, a avut loc o intalnire online cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, in contextul pregatirilor de aprobare a legislatiei care sa asigure limitarea raspandirii COVID-19. Adoptarea legii privind certificatul digital COVID-19, similar cu celelalte…

- Inca doua cazuri noi cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate vineri in Romania, a anuntat Ministerul Sanatatii. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, este vorba despre o femeie de 45 de ani, din judetul Constanta, cu istoric de calatorie in Africa de Sud. Aceasta este vaccinata…

- Autoritațile au decis, la capatul unei ședințe de peste 4 ore, sa introduca obligativitatea prezentarii unui test negativ PCR efectuate cu maxim 48 de ore inainte de intrarea in Romania și carantina obligatorie pentru sunt nevaccinați. Pentru persoane din UE se menține obligativitatea prezentarii unui…

- Centrul de testare gratuita pentru depistarea COVID-19 la Slobozia a fost deschis de o saptamana. Și n-a fost zi sa nu depisteze macar 3-4 pozitivi. Noi ne-am testat a treia zi și am avut noroc. Aia de n-au, Dumnezeu cu mila! Prima zi, cu primarul Centrul s-a deschis intr-o miercuri, pe 27 octombrie…

- Programul de testare COVID pentru copii ar trebui extins la nivelul tuturor școlilor din Romania. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a precizat ca se observa prezența in școli a copiilor infectați COVID și, pe de alta parte, o iresponsabilitate din partea parinților acestora. Mihai Chirica a…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) propune o masura esențiala in lupta impotriva pandemiei, in contextul in care numarul cazurilor de infectari cu COVID-19 a explodat. Umaniștii, prin vocea...