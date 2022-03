Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a fost rapit vineri de soldați ruși care ocupa acest oraș din sudul Ucrainei, au declarat mai mulți oficiali ucraieni, citați de G4Media . „Un grup de zece ocupanți l-au rapit pe primarul din Melitopol Ivan Fedorov”, arata o postare publicata pe contul de Twitter…

- Primarul orașului Melitopol (regiunea Zaporoje) Ivan Fedorov a fost rapit de armata rusa, a declarat adjunctul șefului biroului președintelui Kiril Timoșenko.Conform informațiilor preliminare, primarul orașului Melitopol, Ivan Fiodorov, a fost rapit in urma cu o ora de invadatori”, a scris Timoșenko…

- Conform informațiilor preliminare, primarul orașului Melitopol (regiunea Zaporizhia) Ivan Fedorov a fost rapit de armata rusa, a declarat adjunctul șefului biroului președintelui Kyrylo Timosenko.”Conform informațiilor preliminare, primarul orașului Melitopol, Ivan Fiodorov, a fost rapit in urma cu…

- Presa din Ucraina anunța ca vineri, 11 martie, un grup de 10 militari ruși l-a rapit pe Ivan Fiodorov, primarul orașului Melitopol. Anterior, el refuzase sa coopereze cu armata rusa care au acaparat teritoriul orașului. Acest lucru a fost raportat pe canalul sau de Telegram de catre Anton…

- Un tanar biatlonist ucrainean a murit in lupta dupa invadarea tarii sale de catre Rusia, informeaza marca.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis joi seara, pe pagina sa de Facebook , ca a mers cu trenul de proba pe patru rute feroviare din jurul orașului, care urmeaza sa faca parte din infrastructura viitorului tren metropolitan. ”De azi a devenit operaționala integrarea tarifara a trenului…

- Așa dupa cum v-am informat, primarul de la Mioveni, Ion Georgescu, a fost victima unei agresiuni, vineri seara. Acesta se afla singur, in biroul sau de la primarie atunci cand peste el au dat buzna doua persoane care. Edilul s-a prezentat la poliție, acolo unde a depus plangere. Tot acolo au fost aduși…

- Primarul comunei argesene Beleti-Negresti, disparut dupa ce primaria localitatii a fost incendiata, a fost gasit in noaptea de marti spre miercuri, 14/15 decembrie, in apele raului Arges. Edilul a fost preluat de salvatori in stare de hipotermie.