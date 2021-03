Stiri pe aceeasi tema

- Bazinul de inot pentru copii de la Radauți investiție de aproape 11 milioane de lei finanțata prin Compania Naționala de Investiții care se realizeaza pe strada Ștefan cel Mare, langa Parcul Zoologic, va fi finalizat la inceputul acestei veri. Șantierul lucrarilor a fost vizitat vineri de ministrul…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, i-a prezentat ministrului dezvoltarii Cseke Attila care vineri, 12 martie, s-a aflat in vizita in județul Suceava, cum va arata viitoarea Sala Polivalenta de 5.000 de locuri care va fi finanțata prin Compania Naționala de Investiții cu suma de 185,26 milioane…

- Ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat, la Putna, ca județul Suceava este campion absolut la investiții. Prezent intr-o vizita oficiala in județ, Cseke Attila a subliniat faptul ca județul Suceava are la Compania Naționala de Investiții cele mai multe proiecte in finanțare sau deja finalizate.…

- Blocul ANL pentru medici, aflat in construcție in curtea Spitalului Vechi din Suceava, va fi terminat anul acesta. Anunțul a fost facut in timpul unei inspecții efectuate, astazi dimineața, pe șantier, de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Blocul va avea 30 de unitați locative. Printre cei care l-au…

- Am participat, in aceasta dimineața, in calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, la discuțiile care au avut loc cu domnul Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației Am abordat, impreuna…

- Proiectele de dezvoltare ale Timișoarei vor primi sprijin din partea Guvernului, susține primarul Dominic Fritz. Edilul s-a intalnit, joi, cu vicepremierul Dan Barna, cu ministrul Transporturilor, Catalin Drula, al Finanțelor, Alexandru Nazare, și al Economiei, Claudiu Nasui. „Azi voi avea discuții…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a apreciat drept constructive discuțiile purtate, astazi, la Palatul Victoria, cu premierul Florin Cițu și cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, pe tema acoperirii unor costuri suportate de administrațiile locale. In calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor…

