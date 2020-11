Primarul Timișoarei taie sporurile angajaţilor care au lucrat la proiecte neperformante Edilul a detaliat ca primaria a contractat in ultimii ani proiecte in valoare de 460 milioane de lei, dar s-a rambursat doar 1 milion de lei, adica o rata de absorbtie de 0,22%. Fritz spune ca in aceasta situatie s-a uitat peste sporurile platite pentru elaborarea proiectelor si a constatat ca din anul 2017 pana acum, primaria a platit 6,5 milioane de lei pentru sporuri salariale pentru aceste proiecte, potrivit Agrepres. REVOLTA partidelor, la Neamț! Se cere capul lui ARSENE, ”stapanul” spitalului care a ars „Aceasta inseamna ca pentru ca sa cheltuim (sa fie rambursat, n.r.) deocamdata 1… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

