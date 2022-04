Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a cerut Guvernului sa faca demersuri pentru suspendarea mecanismului de certificate de emisii in acest an, in contextul crizei energetice si economice, edilul afirmand ca este imposibil pentru Colterm, care nici n-a reusit sa cumpere destul gaz, sa mai achite inca 10-15 milioane de euro pentru aceste certificate. Primarul Fritz a scris, vineri, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca se asteapta ca in urmatoarele zile sa apara „multe atacuri, dezinformari si minciuni” legate de certificate de emisii ale Colterm. Edilul a explicat ca certificatele…