Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, il ataca dur pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, dupa ce acesta a numit un director condamnat pentru infracțiuni financiare in fruntea societații locale de termoficare. "Nu l-am placut, nu l-am crezut și nici nu l-am votat pe noul primar Dominic…

- Joi dimineața, am adresat un set de intrebari primarului Dominic Fritz referitoare la scandalul declanșat de numirea unui fost condamnat penal, Bogdan Nanu, in funcția de director general al Colterm. Va prezentam intrebarile noastre și raspunsurile domnului Fritz. The post Exclusiv! Prima reacție a…

- Deputatul de Timiș Alfred Simonis, președintele filialei PSD, l-a criticat dur pe primarul Timișoarei dupa dezvaluirile privind problemele cu legea pe care noul director al Colterm le-a avut in trecut. „Nu l-am placut, nu l-am crezut și nici nu l-am votat pe noul primar Dominic Fritz. Dupa alegerea…

- Circ penal la Timișoara. Noul primar, ales de mulți timișoreni mulțumita promisiunilor privind depolitizarea administrației locale, a numit un condamnat penal in fruntea societații locale de termoficare. Colterm se afla in prag de faliment de mai mulți ani. Citește și: Florin Cițu DA BOMBA!…

- Bogdan Nanu, ajuns director al societatii de termoficare din Timisoara dupa ce, odata cu castigarea alegerilor de catre Dominic Fritz, a fost angajat consilier personal al directorului Colterm, a fost condamnat in trecut pentru fraudarea unei firme cu actionariat german.

- Dupa dezvaluirile facute de "Renasterea banateana", privind numirea de catre primarul Dominic Fritz in functia de director general al Colterm al lui Bogdan Nanu, care are in spate o condamnare pentru inginerii financiare... The post Dupa dezvaluirile facute de „Renasterea banateana”, un fondator al…

- Bogdan Nanu, noul director general al Colterm SA, sprijinit in aceasta funcție de primarul Dominic Fritz, a fost condamnat penal pentru infracțiuni financiare, a dezvaluit, ieri, renasterea.ro. In primavara anului 2000, Nanu a fost numit administratorul firmei Super Tex SRL. pe care doi investitori…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului Dominic Fritz vor…