Stiri pe aceeasi tema

- Artisti consacrati ai scenei romanesti au demarat, miercuri, o campanie de strangere de semnaturi pentru initiativa civica Fara penali in functii publice, initiativa ce vizeaza modificarea Constitutiei astfel incat titularii de condamnari penale definitive sa nu mai poata accede in functii si demnitati…

- Artisti consacrati ai scenei romanesti au demarat, miercuri, o campanie de strangere de semnaturi pentru initiativa civica "Fara penali in functii publice", initiativa ce vizeaza modificarea Constitutiei astfel incat titularii de condamnari penale definitive sa nu mai poata accede in functii si demnitati…

- Nicolae Robu incearca sa o dea la intors, dupa ce, sambata, membri ai USR Timiș care strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice” in centrul Timișoarei au primit un nou avertisment din partea polițiștilor locali. Primarul Timișoarei a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de…

- Deputatul USR Silviu Dehelean a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT) s-a alaturat in campania de strangere de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara penali in functii publice", sustinuta de USR. "Cei de la PPMT…

- USR a sustinut marti o conferinta de presa in care a proiectat imagini in care acuza ca Politia Locala si Jandarmeria impiedica strangerea de semnaturi pentru initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice", care are drept scop revizuirea Constitutiei in acest sens, scrie news.ro."In…

- Nicolae Robu a provocat un scandal uriaș, dupa ce ieri, a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook in care iși arata indignarea ca membri USR strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice”. “Am fost și azi, alaturi de colegii din echipa USR Timiș, la adunat semnaturi in cadrul…

- Nicolae Robu este foc și para pe membri USR cu care s-a intalnit, astazi, in centrul Timișoarei, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”. Primarul Timișoarei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, acuzandu-i pe cei din partid ca ar incalca legile și normele…

- Aproximativ 6.500 de semnaturi s-au strans la Brasov, pentru sustinerea initiativei civice „Fara penali in functii publice“. Potrivit președintelui organizației municipale USR Brașov, respectiv coordonatorul campaniei la nivel local, Codruț Bucur, de la inceputul campaniei, din data de 15 aprilie, s-au…