- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz a anuntat ca are coronavirus. El a fost confirmat pozitiv in urma unui test, iar Direcția de Sanatate Publica Timiș a transmis ca a demarat deja ancheta epidemiologica la primarie Problemele de coronavirus din Primaria Timișoara nu l-au ocolit nici pe edilul șef.…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, Carmen Dorobat, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, la cateva zile dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului. Conform declarațiilor facute la Antena 3, Carmen Dorobaț s-a vaccinat impotriva Covid pe 27 decembrie. In urma cu 48 de ore, medicului…

- Institutul Național de Sanatate Publica a actualizat, luni, definitiile de caz pentru coronavirus. Noile reguli prevad 14 categorii de persoane care trebuie testate. Persoanele instituționalizate asimptomatice trebuie testate de doua sau patru ori pe luna. INSP considera caz suspect orice persoana cu…

- Alianța USR PLUS nu este dispusa sa accepte ca și funcția de premier, și funcția de președinte al Camerei Deputaților sa revina PNL. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a confirmat vineri seara la Digi24 ca la negocierile cu PNL care au loc sambata, USR PLUS va cere paritate: funcția de premier contra…

- Peste 30% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost inregistrate saptamana trecuta in Arad, Bucuresti, Timis, Mures si Sibiu, precizeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, bazat pe datele raportate in saptamana 9 – 15 noiembrie,…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București s-a intrunit luni in sedinta, pentru a constata rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile si pentru a decide, in consecinta, restrictiile suplimentare care se vor aplica in Bucuresti pe baza analizei facute de Directia…