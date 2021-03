Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a acuzat, sâmbata seara, ca DSP-ul județean ia decizii cu ”conotații politice”, propunând carantina pentru localitațile cu primari USR-PLUS și PSD și ridicarea carantinei în cele cu primari PNL.Edilul spune, pe Facebook, ca s-a…

- Primarul Timisoarei Dominic Fritz afirma, dupa ce prelungirea carantinei pentru Timisoara, Dumbravita si Giroc pentru o perioada de 7 zile nu a trecut la vot in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, ca DSP Timis a propus continuarea carantinei pentru localitatile cu primari…

- Timisoara si cele patru comune limitrofe vor iesi din carantina instituita in urma cu doua saptamani, dupa ce membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis au respins, sambata seara, propunerea de prelungire a starii restrictive pentru inca 7 zile. Carantina va expira in noaptea…

- Spre surpriza tuturor, votul pentru continuarea carantinei la Timișoara și in zona metropolitana nu a trecut de votul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, dar surpriza și mai mare a fost decizia de a se abține de la vot din partea unuia dintre principalii susținatori ai masurii, primarul…

- Prefectul Zoltan Nemeth a avut o prima reacție dupa ce, in aceasta seara, CJSU a respins prelungirea carantinei in Timișoara și localitațile limitrofe. ”Personal, am votat pentru prelungirea masurilor de carantinare pentru cele 3 localitați pe o perioada de 7 zile, avand in vedere incidența și propunerile…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost printre cei care s-au abținut de la votul pentru prelungirea carantinei. Totul a inceput in momentul in care, in timpul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, Fritz s-a declarat nemulțumit de faptul ca se propune prelungirea carantinei doar…

- Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a facut, ieri, o analiza la nivelul unitaților administrative-teritoriale care au rata de infectare peste 6/1000 de locuitori.…