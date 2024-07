Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a emis un comunicat de presa prin care arata ca primarul Timișoarei Dominic Fritz a fost gasit in conflict de interese administrativ. FRITZ DOMINIC SAMUEL, Primar al Mun. Timișoara, Jud. Timiș „CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV Persoana evaluata a contractat un imprumut…

- Un consilier local din comuna bihoreana Remetea este acuzat de Agenția Naționala de Integritate (ANI) ca se afla in conflict de interese administrativ pentru o situație care a intervenit in timpul mandantului din perioada 2020 - 2024.