Stiri pe aceeasi tema

- Udatul gradinilor duce, in cea mai mare parte, la scaderea presiunii sau chiar la lipsa apei de la robinete, ne anunta cei de la Aquatim. Problema apare atat in Timisoara, dar si in localitatile din judet in care compania de apa furnizeaza acest serviciu, iar numarul mare de persoane ramase in aceasta…

- Primarul Nicolae Robu nu a reusit sa ofere amanunte in plus referitoare la operatiunea de dezinfectie a casei scarilor pentru blocurile din Timisoara. Totusi, a vorbit despre acele dozatoare de gel dezinfectant, dar singurul lucru spus e in ton cu ceea ce insista de la aparitia ordonantei militare care…

- Primarii din tara au de indeplinit o misiune dificila. Trebuie sa asigure dozatoare cu dezinfectant in fiecare scara de bloc. Problema e ca multi nu gasesc firme care sa poata asigura asemenea cantitati.

- Ziarul Unirea FOTO| La Campeni a inceput dezinfecția scarilor de bloc și montarea dozatoarelor cu dezinfectant In orașul Campeni, de la 31 martie 2020, intre orele 16:00-20:00, se efectueaza dezinfecția scarilor de blocuri, aleilor și a altor spații comune. „Conform ORDONANȚEI MILITARE, NR.4/29.03.2020,Art.6-(1)…

- Numarul pacienților care au doua teste negative de coronavirus a ajuns la 16, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Ultima pacienta externata este o femeie de 45 de ani din Cluj, care era in carantina in Timiș, apoi fiind internata in spital. La Spitalul de Boli Infecțioase Victor…

- Cine nu vede ca in Timisoara transportul public merge bine cade in ridicol, crede Nicolae Robu. Sutele de biciclete, trotinete, tramvaie Armonia, dar si tramvaie vechi, in care bate vantul, arata calitatea tot mai buna a transportului public, iar cei care neaga aceasta fabuleaza, mai apreciaza primarul.…

- Aflata in prag de a deveni a nimanui, pista de biciclete de pe malul Begai are brusc doi petitori. Primarul Timisoarei a anuntat ca a solicitat oficial sa preia administrarea acesteia de la „prietenul” Titu Bojin, miscare care ar fi declansat brusc si interesul institutiei care a refuzat-o permanent,…

- La mai putin de un an de momentul in care Timisoara va deveni Capitala Culturala Europeana, primarul Nicolae Robu si-a dat seama ca orasul, de fapt, nu e promovat. El considera ca publicitatea era asigurata pur si simplu prin realizarile administratiei sale. Intr-un nou exercitiu de „autolauda” primarul…