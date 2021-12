Primarul Sucevei: „Se va întâmpla o transmitere în masă” Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a explicat de ce nu se vor organiza in noaptea de Revelion concerte sau evenimente publice. Acesta a avertizat ca riscul de infectare continua sa fie unul ridicat. Prin urmare sucevenii vor putea asista doar la un foc de artificii de 20 de minute, in zona esplanadei din fata Casei de Cultura. „Am analizat situatia si e destul de riscant sa organizam alte evenimente. Asa cum se stie, la revelioanele in aer liber, de obicei, vin peste 10.000 de persoane. E greu sa stapanesti un asemenea numar de oameni. La spectacole lumea se inghesuie. Ar trebui sa poarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Suceava nu se vor organiza concerte in noaptea de Revelion, care va fi marcat numai printr-un foc de artificii de 20 de minute, in zona esplanadei din fata Casei de Cultura, a anuntat, miercuri, primarul Ion Lungu. Edilul Sucevei a aratat ca riscul de infectare este mare si,…

- In municipiul Suceava nu se vor organiza concerte in noaptea de Revelion, care va fi marcat numai printr-un foc de artificii de 20 de minute, in zona esplanadei din fata Casei de Cultura, a anuntat, miercuri, primarul Ion Lungu. Edilul Sucevei a aratat ca riscul de infectare este mare si, de aceea,…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, vineri, de 2,41 de cazuri la mia de locuitori, informeaza Directiei de Sanatate Publica (DSP). In urma cu o zi, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost 2,67. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa…

- Rata de infectare in municipiul Suceava a a ajuns, astazi, la 5,08 cazuri de Covid la mia de locuitori. Incidența cazurilor de Covid in ultimele 14 zile a scazut comparativ cu raportarea de ieri, cand aceasta a fost de 5,44 la mie. In cursul zilei de joi, in municipiul Suceava erau 611 de cazuri ...

- Rata de infectare în județ a ajuns la 9,10 cazuri COVID-19 la mia de locuitori, iar în municipiul Cluj-Napoca la 11,27. Comuna Dabâca din județul Cluj își menține o rata de incidența record, aceasta fiind în…

- Rata de infectare continua sa creasca in București, aceasta ajungand sambata la 12,65 la mia de locuitori. Cea mai grava situație este in sectorul 1, unde rata de infectare este 14,86. Situația din celelalte sectoare este: in sectorul 2 – 12,92 la mie, in sectorul 3 – 10,54 la mie, in sectorul 4 – 12,63,…

- In municipiul Suceava s-au raportat, luni, 504 cazuri active de COVID-19, cu o incidenta de 3,96 la mia de locuitori, in timp ce incidenta la nivelul judetului se situeaza la 2,71 la mie. Totodata, in judet s-au inregistrat, luni, 151 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, 30 de persoane au…