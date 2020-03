Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a comunicat ca, la nivelul orașului, pe listele Autoritații Electorale Permanente figureaza 18.419 persoane cu virsta de peste 65 de ani. El a facut anunțul in contextul in care este in vigoare Ordonanța Militara nr.3 prin care se interzice circulatia tuturor persoanelor…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a autoizolat in biroul sau din incinta instituției. Asta dupa ce in Primarie a fost confirmat un caz de coronavirus. Este vorba de un angajat care locuiește in Bosanci, o persoana care avea atribuții de relații cu publicul. Ion Lungu a declarat ca salariatul…

- O porțiune a viitoarei rute alternative Suceava – Botoșani, pentru care s-a și construit un nou pod peste raul Suceava, ar putea fi funcționala chiar din vara acestui an.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat miercuri ca a fost desemnat caștigatorul licitației de amenajare a acestei rute ...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a discutat astazi, la București, cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, despre proiectul privind reabilitarea rețelelor termice. El spera ca pina la sfirșitul anului sa fie semnat contractul de finanțare. Primarul a afirmat ca municipalitatea urmeaza sa completeze…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu este creditat cu 46% intenție de vot iar PNL cu 44% la nivelul municipiului reședința de județ intr-un sondaj de opinie intern realizat la comanda actualului primar de catre o firma din Iași in perioada 20-30 ianuarie pe un numar de 1.058 de subiecți pe toate strazile din…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat astazi contractul pentru construirea autobazei diviziei electrice a TPL, in baza proiectului „Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava”. Primarul a parafat ințelegerea cu reprezentanții firmelor locale „Loial Impex” și „Conbucovina”. Asocierea…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu și conducerea „Apelor Romane” au gasit soluția pentru consolidarea malurilor raului Suceava pentru amenajarea noii zone de agrement. Ion Lungu a declarat ca in cursul zilei de luni s-a intalnit, la sediul primariei Suceava, cu conducerea „Apelor Romane” Bacau, respectiv directorul…

- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Suceava pentru 2020 va fi principalul proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local din data de 30 ianuarie.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus ca fundamentarea bugetului si discutarea sa sunt principalele ...