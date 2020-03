Primarul Sucevei Ion Lungu nu este infectat cu noul coronavirus

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat in aceasta dimineata ca rezultatul testului pentru coronavirus pe care l-a facut a iesit negativ. Ion Lungu a facut testul pentru noul coronavirus deoarece a intract in contact cu un angajat al primariei care a fost confirmat pozitiv. El se afla in autoizolare. Reamintim ca presedintele Consiliului Judetean Suceava, […]