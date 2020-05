Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, cere Guvernului ridicarea starii de carantina din oraș. Edilul spune ca numarul de imbolnaviri la mia de locuitori a scazut de la 3,14 in 5 mai la 2,22 in 8 mai. Primarul orașul...

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat ca "daca nu se iau masuri de relaxare a carantinarii, murim din punct de vedere economic". Iar presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut declararea judetului ca zona defavorizata.''Am comunicat premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii,…

- Nemulțumirile sucevenilor vizavi de prelungirea carantinarii municipiului reședința de județ și a celor opt localitați din jurul acestuia au fost transmise de catre primarul Ion Lungu reprezentanților Guvernului Romaniei, fiind solicitata reanalizarea acestei decizii și stabilirea unor masuri de ...

- Apel lansat de edilul celui mai mare focar de coronavirus din Romania. Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține ca este nevoie de mai multa testare in orașul aflat in carantina de aproape o luna. Edilul a susținut, miercuri, o declarație de presa.Ion Lungu, primarul Sucevei, le-a mulțumit locuitorilor…

- Viata cotidiana a suferit modificari profunde in masura in care o mare parte a lumii se afla sub o forma sau alta de carantina. In acelasi timp, societatea trebuie sa continue sa functioneze la un anumit nivel. In acest context, daca unele natiuni se rezuma la strategii de prevenire a unui al doilea…

- Suceava este de astazi in carantina totala, la intrarile in zona de securitate sunt puncte de control, pot intra și ieși doar mașinile care aprovizioneaza magazinele și sucevenii care lucreaza in afara orașului. In Suceava sunt sute de cazuri de coronavirus și peste 30% din persoanele cu COVID-19 au…

- Primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu, a facut un apel la calm, rațiune și disciplina dupa introducerea masurii intrarii in carantina a Municipiului Suceava și a localitaților limitrofe.„Acest lucru inseamna ca sunt verificate intrarile și ieșirile in acest perimetru, nu mai poate intra…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a autoizolat in biroul sau din primarie luni dimineata, dupa ce o angajata a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Edilul a declarat pentru Agerpres ca angajata, care este din Bosanci, se afla internata in spital pentru ca s-a simtit rau.