Primarul Sibiului câștigă lupta cu ANI și e validat pentru un nou mandat Telenovela validarii primarului Sibiului, Astrid Fodor, a luat sfarșit cu o veste buna pentru edilul contestat de Agenția Naționala de Integritate: magistrații Tribunalului Sibiu i-au dat caștig de cauza. Astrid Cora Fodor iși va putea prelua noul mandate, dupa ce fusese initial invalidate de magistrații Judecatoriei Sibiu. Marți, la pranz, a venit soluția celor de la Tribunalul Sibiu. „Valideaza mandatul pentru functia de Primar al Municipiului Sibiu, jud. Sibiu, al doamnei Fodor Astrid Cora, declarata aleasa la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. Prezenta hotarare va fi comunicata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Magistrații au decis sa fixeze pentru marți noul termen de judecata in cazul validarii mandatului Corei Astrid Fodor, realeasa primar al Sibiului. Anterior, Judecatoria Sibiu a decis ca nu poate continua din cauza unei incompatibilitați declarate de Agenția Naționala pentru Integritate. Cererea de validare…

- Astrid Fodor, primarul reales al municipiului Sibiu, a facut apel la decizia magistraților de a-i invalida noul mandat. Tribunalul se poate pronunța saptamana viitoare in aceasta cauza. „Se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 23.10.2020, a fost depusa cererea de apel formulata de doamna…

- Magistrații de la Judecatoria Sibiu au respins, vineri, validarea mandatului primarului reales in 27 septembrie – Astrid Cora Fodor. Motivul invocat de instanța poate avea legatura cu o decizie de incompatibilitate a Agenției Naționale pentru Integritate. „Respinge cererea de validare a mandatului de…

- Judecatoria Sibiu a respins vineri validarea mandatului primarului reales al municipiului, Astrid Fodor, informeaza Agerpres. Hotararea instanței este cu apel in doua zile de la pronunțare. Astrid Fodor a candidat, pe 27 septembrie, pebntru funcția de primar al municipiului Sibiu, din partea Forumului…

- Judecatoria Sibiu a transmis ca a decis, vineri, sa respinga cererea formulata de Biroul Electoral al Circumscripției Municipale Sibiu – nr. 1 pentru validarea mandatului de primar al Sibiului, atribuit lui Astrid Cora Fodor, in urma alegerilor locale desfașurate in data de 27 septembrie 2020. „A fost…

