Primarul şi viceprimarul din Focşani, audiaţi la DNA Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila, impreuna cu viceprimarul Marius Iorga si alti doi angajati din primarie, au fost invitati, marti, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Galati, pentru a da declaratii intr-un dosar care o vizeaza pe o fosta directoare a Caminului pentru Persoane Varstnice din Focsani, scrie Agerpres. "Toti cei patru care am fost invitati azi la DNA Galati avem calitatea de martor intr-un dosar care priveste cateva aspecte legate de activitatea fostei sefe a Caminului pentru Persoane Varstnice din Focsani. Dosarul este inca in lucru. In momentul in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Focsani, Cristi Misaila, viceprimarul Marius Iorga, secretarul Eduard Corhana si seful Serviciului Juridic, Carmen Ghiuta, au fost audiati, marti, la DNA Galati. Surse locale spun ca audierile au avut loc intr-un dosar care vizeaza traficul de influenta la angajari la Caminul pentru Persoane…

- Primarul din Focsani, Cristi Misaila, viceprimarul Marius Iorga, secretarul Eduard Corhana si seful Serviciului Juridic, Carmen Ghiuta, au fost audiati, marti, la DNA Galati. Surse locale spun ca audierile au avut loc intr-un dosar care vizeaza traficul de influenta la angajari la Caminul pentru…

- Primarul Cristi Misaila, viceprimarul Marius Iorga, secretarul municipiului, Eduard Corhana, și șefa Serviciului Juridic, Carmen Ghiuța, trebuie sa dea, astazi, cu subsemnatul la DNA Galați.

- Procurorul șef interimar al DNA, Calin Nistor, a vorbit despre dosarele arzatoare aflate pe rolul instituției și spune despre cazul Barna ca „persoana la care faceți referire nu are calitate in dosar” iar despre Teldrum ca ar putea fi trimis in judecata cel mai tarziu in iarna acestui an.„Ca…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, i-a cerut aseara demisia șefului Caminului de batrani, preotul Catalin Ifrim. „Am aflat cu tristețe de ultimele evenimente in care a fost implicat șeful Centrului pentru persoane varstnice din Focșani și țin sa anunț in mod public faptul ca dezaprob total…

- Contractul de finantare a fost semnat marti, 10 septembrie 2019, la sediul Primariei municipiului Galati. Strazile vizate sunt Traian Vuia, Henri Coanda si George Cosbuc, iar lucrarile sunt ample, presupunand refacerea carosabilului, a trotuarelor, a pistelor pentru biciclisti, a liniilor de tramvai,…

- Taximetrele din Cluj-Napoca vor fi dotate obligatoriu cu GPS si POS pentru plata cu cardul, începând de anul viitor, potrivit noului regulament de functionare al acestora, supus consultarii publice. De asemenea, autoturismele folosite ca taximetre vor trebui sa aiba culoarea alba integral…