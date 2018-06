Stiri pe aceeasi tema

- Un primar din Bistrita-Nasaud impreuna cu o parte dintre sateni au ”reinventat” cooperativa agricola de productie (CAP) in comuna, asocierea functionand cum nu se poate mai bine. Deocamdata, oamenii fac cea mai buna paine din zona, din produse naturale cumparate de la producatorii locali.

- La data de 21 iulie 2017, concubina unui barbat, de 40 ani, din Alunișul, comuna Zagra, județul Bistrița-Nasaud, a sesizat dispariția acestuia, iar in urma verificarilor efectuate, polițiștii l-au dat in urmarire, la nivel național și internațional. Ulterior, la data de 25 august 2017, pe raza localitații…

- Ziua Europei este sarbatorita in mod inedit in cateva orase ale tarii, elevii din Galati gatind preparate traditionale din tarile UE. Elevii din 300 de scoli din Bistrita-Nasaud au primit un scenariu identic dupa care sa sarbatoreasca, iar la Cluj s-a cantat ”Oda bucuriei” in mai multe limbi.

- Cand vine vorba de dotarile pentru petrecerea timpului liber, satenii dintr-o comuna din Vaslui concureaza cot la cot cu orice mare oras din tara. Primarul localitatii Padurenii Vasluiului a atras fonduri de nu mai putin de 8 milioane de euro pentru modernizarea comunei. Ideile le-a imprumutat tocmai…

- Doua produse romanesti care dateaza din secolul al XVIII-lea - branza framantata de Sangeorz Bai si carnati din Tinutul Graniceresc – se afla in procedura de atestare nationala ca produse traditionale la Ministerul Agriculturii.

- Grupul Solmar Trading, care detine pe piata locala franciza brandului italienesc de moda Pinko, prezent in Baneasa Shopping City din martie, estimeaza vanzari de 700.000 de euro pentru primul an de functionare. Acesta este primul monobrand din Romania al Pinko. „Magazinul are o suprafata…

- Timp de doua zile, locuitorii din orasul Ovidiu si nu numai au fost asteptati la Targul Floriilor, ajuns la cea de a doua editie. Intre 31 martie 1 aprilie, pe platoul Centrului Cultural din Ovidiu, 35 de producatori cu produse variate legume, fructe, produse preparate din pasare, miere de albine, miei…

