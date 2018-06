Stiri pe aceeasi tema

- Primarul unei comune cu doar 300 de locuitori vrea sa organizeze in comuna sa un festival de muzica despre care sa se vorbeasca la fel de mult ca despre Electric Castle. Edilul are o poveste de viata impresionanta, ajungand in comuna pe care o conduce ca cioban angajat la un baci din sat. Vedeta alegerilor…

- Primarul unei comune cu doar 300 de locuitori vrea sa organizeze in comuna sa un festival de muzica despre care sa se vorbeasca la fel de mult ca despre Electric Castle. Edilul are o poveste de viata impresionanta, ajungand in comuna pe care o conduce ca cioban angajat la un baci din sat.

- La data de 21 iulie 2017, concubina unui barbat, de 40 ani, din Alunișul, comuna Zagra, județul Bistrița-Nasaud, a sesizat dispariția acestuia, iar in urma verificarilor efectuate, polițiștii l-au dat in urmarire, la nivel național și internațional. Ulterior, la data de 25 august 2017, pe raza localitații…

- Politistii Biroului Rutier Dej au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 18 ani, din comuna Petru Rares, judetul Bistrita-Nasaud, care a fost depistat conducand a treia oara fara permis de conducere. Marți, 15 mai, in jurul orei 14:00, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un tanar de 18 ani, din…

- Cand vine vorba de dotarile pentru petrecerea timpului liber, satenii dintr-o comuna din Vaslui concureaza cot la cot cu orice mare oras din tara. Primarul localitatii Padurenii Vasluiului a atras fonduri de nu mai putin de 8 milioane de euro pentru modernizarea comunei. Ideile le-a imprumutat tocmai…

- Dupa ce, in urma cu un an, a transmis o scrisoare oficiala catre ITM si Prefectura Dambovita in care folosea un limbaj obscen cand vorbea despre cantabila de la primarie, primarul din Varfuri este acuzat acum de aceeasi contabila ca pune oameni sa ii distruga casa.

- Pentru a marca Centenarul Marii Uniri 1918-2018, 100 de ani de la Unirea Basarabiei si a Bucovinei cu Romania, Primaria comunei Patrauti, in colaborare cu Consiliul Judetean Suceava si Ocolul Silvic Patrauti, a demarat o actiune de plantare de puieti de salcam in comuna Patrauti. Primarul comunei ...

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, iși propune sa organizeze in aceasta saptamana o ședința comuna cu membrii Executivului. Potrivit șefei de la Primaria Chișinau pe ordinea de zi ar urma sa fie un singur subiect: asigurarea securitații cetațenilor.