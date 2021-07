Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anuntat joi ca si-a depus candidatura pentru presedintia PNL Bucuresti. "Mi-am depus astazi candidatura pentru presedintia PNL Bucuresti impreuna cu colegii care ma sustin si cu care voi face echipa in urmatorii patru ani. Mesajul meu catre colegii mei din Bucuresti…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și președintele PNL sector 6, și-a depus astazi candidatura la șefia PNL București, anunța Florin Cițu intr-o postare pe Facebook. Cițu ii adreseaza lui Ciucu și...

- Primarul sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat ca și-a depus candidatura pentru președinția PNL București. El a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii in care apare impreuna cu premierul Florin Cițu, care candideaza pentru funcția de șef al partidului la congresul din septembrie.

- Primarul Sectorului 6 din Capitala, Ciprian Ciucu, și-a anunțat joi aderarea la echipa lui Florin Cițu in vederea Congresului PNL. „Mi-am depus astazi candidatura pentru președinția PNL București impreuna cu colegii care ma susțin și cu care voi face echipa in urmatorii patru ani. Mesajul…

- Antonel Tanase a primit 324 de voturi, iar Claudia Benchescu, susținuta de echipa lui Florin Cițu, a obținut 151 de voturi.Violeta Vijulie, inscrisa si ea initial in cursa, s-a retras in favoarea lui Benchescu.La finalul alegerilor din filialele bucureștene ale PNL, echilibrul de forțe este inca incert.…

- "Doamana ministru care regurge la gesturi de violența... Mi-a bagat unghia in mana (...) pentru ca am stat foarte aproape de colegii", susține colegul fostului ministru al Educației. Monica Anisie este noul presedinte al PNL Sector 2, in urma alegerilor care au avut loc luni seara. Anisie, fosta protejata…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a afirmat, sambata, in cadrul unei vizite in județul Mureș, ca exista o “asteptare, eventualitate, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL”. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și președintele organizației PNL Sector 6,…