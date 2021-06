Primarul Sectorului 5 a inaugurat Parcul Ferentari Popescu Piedone și echipa sa din primarie, dupa o reabilitare care a durat numai doua saptamani. Cetațenii și copiii din zona Ferentari se pot bucura de astazi de un spațiu de recreere și relaxare prevazut cu un loc de joaca pentru copii, tren de minifotbal, alei reamenajate și bancuțe noi. De asemenea, parcul a fost ingradit și pentru a se evita pe viitor apariția actelor de vandalism și a persoanelor care produc și depoziteaza ilegal deșeuri, s-a dispus paza permanenta și amplasarea de camere de luat vederi. Intrucat a fost mulțumit de felul in care au decurs lucrarile și de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

