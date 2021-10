Stiri pe aceeasi tema

- Reacțiile nu intarzie insa sa apara și chiar daca provine din PSD, primarul de la Sectorul 4, Daniel Baluța, pare sa fie pe aceeași lungime de unda cu Ciucu și afirma raspicat faptul ca bucureștenii nu trebuie sa fie afectați de luptele politice. Ba mai mult, Baluța promite in numele PSD ca va face…

- Reacțiile nu intarzie insa sa apara și chiar daca provine din PSD, primarul de la Sectorul 4, Daniel Baluța, pare sa fie pe aceeași lungime de unda cu Ciucu și afirma raspicat faptul ca bucureștenii nu trebuie sa fie afectați de luptele politice. Ba mai mult, Baluța promite in numele PSD ca va face…

- Lupta crancena din politica, in care USR a schimbat tabara ca urmare a ieșirii de la guvernare are ecouri puternice și in Consiliul General al Municipiului București. In aceste condiții, dezvoltarea Capitalei și implicit nivelul de trai al bucureștenilor sunt grav afectate ca urmare a blocarii celor…

- Locuitorii din București au primit, miercuri, un mesaj RO Alert de avertizare in contextul creșterii uriașe a cazurilor de infectare cu Covid-19. „Alerta extrema! In contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul Sars-CoV-2, pentru protejarea sanatații dumneavoastra…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca isi doreste mentinerea aliantei de dreapta in Parlament, astfel incat sa existe o corespondenta cu alianta de dreapta din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, anunța Agerpres. "Noi avem o alianta care a functionat la Bucuresti.…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta a anuntat ca a lansat o licitatie pentru lucrari de infrumusetare urbana prin arta murala. Recent, a fost reabilitat un bloc, iar oamenii se declara nemultumiti de aspectul cladirii.

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a scris, miercuri, pe Facebook, ca nu va emite avizul pentru demolarea imobilului din Soseaua Kiseleff nr. 21, care a fost timp de mai multi ani resedinta ambasadorului SUA la București. Actualii proprietari vor sa demoleze vila pentru a construi pe spatiul verde…

- Parcurile Lumea Copiilor și Orașelul Copiilor din Sectorul 4 al Capitalei sunt inchise de joi pana vineri dimineața, din cauza avertizarilor de vijelie, emise de ANM. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, le cere locuitorilor sa amane deplasarile daca nu sunt neaparat necesare, potrivit mediafax.ro.…