Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Vaslui, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca se bazeaza pe prezenta vasluienilor la alegerile de pe 27 septembrie, manifestandu-si increderea ca cetatenii vor vota pentru schimbare. Liberalul a precizat ca aceasta campanie electorala a fost una atipica,…

- Piața Sudului se redeschide - anunțul a fost facut de Primaria Sectorului 4, iar deschiderea oficiala va fi facuta maine de primarul Sectorului 4, Daniel Baluța. ”Va fi cea mai moderna și mai sigura piața agro-alimentara din Romania!”, anunța in avanpremiera evenimentului edilul.”Autorizata…

- „Inca o data, mi-a fost foarte limpede ca toata aceasta campanie este despre Bistrița, este despre Noi!”, a marturisit Cristian Niculae, viceprimarul orașului și candidatul la Primaria Bistrița din partea Alianței pentru Bistrița-Nasaud. Viceprimarul Cristian Niculae a ieșit ieri la plimbare prin parcul…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat joi ca mai multi cetateni americani au fost retinuti inaintea alegerilor prezidentiale care se vor desfasura duminica, dar fara sa spuna cand sau de ce, relateaza Reuters.

- Bariere distruse in parcarile publice din Sectorul 4. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a publicat, duminica, imagini cu soferi care forteaza barierele la intrarea in parcarile din Sectorul 4, provocand distrugeri. Unii soferi forteaza barierele la intrarea in parcari fie ridicandu-le, fie intrand…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a publicat, duminica, imagini cu soferi care forteaza barierele la intrarea in parcarile din Sectorul 4, provocand distrugeri. ”Evident ca toti cei care aleg sa trateze cu dispret domeniul public sunt amendati”, a anuntat primarul, potrivit news.ro.Daniel Baluta…

- Orașul Popești-Leordeni va avea finalizat in scurt timp unul dintre cele mai importante proiecte realizate vreodata pe raza localitații. Autoritațile au anunțat ca, pana la mijlocul lunii august, va fi finalizata pasarela pietonala care va face legatura directa a orașului cu stația de metrou „Berceni”. …