Primarul sectorului 4 cere intervenția autorităților în piața dezinfectanților Primaria Sectorului 4, reprezentata de primarul Daniel Baluța, cere intervenția de urgența a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența in sensul plafonarii sau rechiziționarii dispenserelor și a soluțiilor dezinfectante existente in acest moment pe piața de profil. “Masura este neaparat necesara, intrucat, imediat dupa publicarea ordonanței militare nr. 4, ce cuprinde obligativitatea autoritaților locale The post Primarul sectorului 4 cere intervenția autoritaților in piața dezinfectanților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

