Primarul Sectorului 4 avertizează bucureștenii să stea acasă de Înviere: 'Am suplimentat drastic numărul de patrule!' Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a declarat la Antena 3 ca a luat masuri pentru a se asigura ca locuitorii vor sta acasa in noaptea de Inviere. „Pentru seara de Inviere am luat masuri deosebite, in legatura cu linistea si ordinea publica, astfel incat circa 30 de patrule ale politiei locale vor veni in suportul politiei nationale pentru a ne asigura ca toti oamenii stau acasa. Majoritatea oamenilor au inteles lucrul acesta si se conformeaza. E un lucru care ma bucura nespus si vom vedea ca efectele pe termen mediu vor fi unele benefice, astfel incat intr-un timp scurt vom depasi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

