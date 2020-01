Primarul Sectorului 3 vrea sa termine parcarea din Bulevardul Decebal pana la vara: In iulie, cel mai tarziu

Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, spune ca parcarea din subteranul Bulevardului Decebal va fi gata nu peste un an si ceva - asa cum prevede proiectul - ci in cel mult 6 luni.



"Noi ne-am propus sa fie gata in aceasta vara. Sigur, daca se inrautateste vremea, ceva intarzieri am putea avea, la lucrarile de exterior. Dar la interior am lucra in continuare.







In luna martie, vrem sa terminam betoanele. Apoi, in aprilie si mai sa terminam instalatia. Iar in iulie sau, cel mai tarziu, in iulie sa putem intra cu masinile acolo, sa parcam", a precizat pentru Ziare.com primarul…