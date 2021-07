Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR PLUS), afirma ca, pentru a face reforma, este nevoie de voturilor PNL, dar se intreaba care este pretul pe care formtiunea trebuie sa il plateasca. "Sa fie rezolvarea conflictelor interne din PNL, cum ar fi demiterea unui viceprimar in favoarea altuia? Sa fie renegocierea o data la 3 luni a atributiilor, de fiecare data in avantajul PNL?", se intreaba acesta.