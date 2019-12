Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache spune ca licitația pentru construirea a 9 patinoare in valoare totala de peste 280 milioane de lei nu ii aparține, anunțul fiind retras. Compania de Investiții din subordinea primariei care a demarat anunțul va da socoteala, Tudorache acuzand un „act de sabotaj”,…

- CHIȘINAU, 4 dec - Sputnik. Primarul Capitalei a anunțat ca, incepand de astazi, intre orele 14:00 și 16:00, caruselul din centrul Chișinaului este la dispoziția copiilor, care vor putea sa se distreze gratis, sa faca poze cu Moș Craciun și sa primeasca dulciuri. ”Copiii nu trebuie sa simta diferența…

- Val de glume și meme-uri pe Facebook, dupa ce candidatul Blocului "ACUM", Andrei Nastase, a pierdut alegerile locale, in Capitala. Internauții s-au intrecut in postari și imagini pline de umor la adresa lui Nastase.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat detalii, pe Facebook, despre lucrarile care se efectueaza la nodul Virtuții. Edilul spune ca vrea sa incheie proiectul pana la sfarșitul anului.Citește și: Teodorovici reacționeaza! ‘PSD e un partid puternic’ "Nodul Virtuții avanseaza!…

- Arad. Revolta primarului din Zabrani, Marian Toader, care arata ca administratia locala plateste anual zeci de mii de lei catre Enel, pentru avize sau alte taxe, nu a ramas fara raspuns. Compania a reactionat, precizand ca taxele nu sunt stabilite de catre distribuitorul de electricitate,…

- Incep lucrarile pe inca un santier in Capitala. Primarul Gabriela Firea a anuntat ca vor demara curand lucrarile la pasajul suprateran Doamna Ghica. "Lucrarile la Pasajul suprateran Doamna Ghica intra in linie dreapta. Am semnat autorizatia de construire. Urmeaza devierea si modernizarea tuturor…

- Principalul importator de utilaje noi și second hand din Romania angajeaza personal pentru mai multe posturi Compania inființata in anul 2006, aduce pe piața din Romania utilaje second hand peformante

- Iubitorii de lectura din Sectorul 1 și nu numai sunt așteptați in lumea magica a carților. Pentru ca au incredere in puterea lecturii, RE:START ROMANIA, impreuna cu Primaria Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 au “conspirat” sa scoata in calea bucureștenilor…