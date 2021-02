Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii din Sectorul 1 pot semnala deșeurile necontrolate, potrivit primarului Clotilde Armand, care a anunțat, luni, ca a fost lansata o platforma online unde pot fi semnalate locurile cu deșeuri in care nu s-a ajuns. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat, luni, lansarea platformei…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, cere Romprest refacturarea serviciilor prestate de companie in ultima perioada. Clotilde Armand arata ca solicitarea vine ca urmare a neregulilor constatate de Poliția Locala Sector 1. „Avand in vedere neregulile consemnate in nota de raport,…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, transmite firmei de salubritate ca nu va plati din bugetul local ceva care deja a fost platit: „O spun foarte ferm: nu vom ceda in fața nimanui. Nu voi...

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a facut primele demiteri din mandatul sau. Astfel, directorii Administrației Domeniului Public, Poliției Locale și Direcției Investiții, au fost demiși, conform unui comunicat de presa al instituției. Motivele care au stat la baza acestei decizii au fost: incompetența…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR-PLUS), a revenit la sediul Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate a acestui sector si a aflat cat a platit institutia pentru "spotul mincinos interzis de CNA despre spitalul care nu exista difuzat la televiziuni". "Am reusit sa intru in…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a facut public caștigatorul contractului pentru achiziția a 48.000 de tablete. Astfel, este vorba de firma Conic Design SRL, iar valoarea contractului se ridica la 92 milioane de lei cu tot cu TVA. Alegerile vor fi organizate in condiții speciale. Iohannis: Așa…