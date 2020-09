Sectorul 1 al capitalei este, pentru moment, singurul sector din București care nu are un caștigator clar. Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, cere renumararea voturilor din sector. „Azi-noapte, am solicitat Biroului Electoral Central renumararea voturilor. (…) Pentru ca voturile reprezinta voința și speranța oamenilor. Iar acestea nu trebuie in niciun caz furate. „, a scris... View Article