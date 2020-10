Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Virusul nu l-a ocolit pe noul șef al Consiliului Județean, Romeo Dunca anunțand joi seara ca testul i-a ieșit pozitiv și sta in izolare. De altfel, prietenul lui Dunca, primarul Nelu Popa, spunea inca de ieri, la Clinica Nera, ca noul președinte al CJ așteapta in izolare rezultatul testului…

- Primarul Mihai Chirica a contactat noul tip de coronavirus. Edilul sef al Iasului s-a testat ieri dimineata, dupa ce mai multi apropiati ai lui au fost confirmati pozitiv cu prezenta bolii infectioase. Mihai Chirica este asimptomatic si a declarat ca a inceput tratamentul specific la domiciliu. Interesant…

- Mai multi angajati ai Primariei Iasi au fost depistati pozitiv la testul pentru COVID-19. Primarul Mihai Chirica este asimptomatic. In perioada urmatoare, viceprimarul Radu Botez va prelua atributiile de primar la Iasului.

- Mihai Chirica, primarul orașului Iași a fost confirmat, vineri, cu noul coronavirus. Primarul a facut anunțul pe pagina sa de Facebook și a anunțat ca intra in izolare. „Am fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Am facut acest test dupa ce am aflat ca o parte dintre colegii de munca din primarie…

- In Franța s-a dublat numarul de cazuri noi de COVID, de la o zi la alta. Marți seara s-a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 10 mii 500 de noi infectari. In Belgia și Germania intra in vigoare noi restricții din cauza creșterii numarului de imbolnaviri.

- O asistenta medicala, angajata a unei clinici private, a trait momente de coșmar dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Femeia a stat in izolare 14 zile, iar apoi și-a refacut testul, pentru a se intoarce la munca. I-a fost imposibil, intrucat au urmat saptamani intregi de griji.

- Inca o instituție publica afectata de noul coronavirus. Un angajat al I.T.M. Buzau a fost depistat pozitiv la testul de Covid-19. Opt colegi de la Inspectoratul Teritorial de Munca au fost trimiși acasa in izolare, dupa ce s-a stabilit ca au fost contacți direcți. Ei vor fi testați, daca prezinta simptome…